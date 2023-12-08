"القسام" تعرض مشاهد لإفشال محاولة الجيش الإسرائيلي تحرير أحد المحتجزين في غزة

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر صور إفشال محاولة الجيش للوصول لجندي الأسير في غزة، والتي أدت لمقتله وعدد من أفراد القوة المهاجمة.

وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "القسام" أن "مجاهدي كتائب الشهيد عز الدين القسام أفشلوا فجر اليوم محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة، حيث تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة".

وأضاف بيان القسام: "تدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ 25 عاما ويحمل بطاقة رقم 207775032 والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة".

ومن جانبه، أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري، إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة في إطار عملية لتحرير محتجزين في قطاع غزة.

المصدر: RT