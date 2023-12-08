فنانة مصرية تعلق على اعتقال الجيش الإسرائيلي لفلسطينيين واقتيادهم "شبه عراة"

علقت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، على الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لأسرى فلسطينيين لدى الجيش الإسرائيلي وهم شبه "عراة".

وفي حسابها في "إنستغرام" نشرت الفنانة لقاء الخميسي الصورة، معلقة عليها بالقول: "أيها العالم ماذا تنتظر؟ أين حقوق الإنسان التي تتكلمون عنها؟.. قانون الغاب يحكم، عار عليكم".

وأظهر مقطع فيديو وصور، مشاهد لاعتقال قوات الجيش الإسرائيلي العشرات من المواطنين المدنيين العزل وتجريدهم من ملابسهم في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وبحسب ما أفاد به شهود عيان، دخلت قوات الجيش إلى منطقة شارع القسام في بلدة بيت لاهيا، وطردت النساء من المنازل واعتقلت جميع الشبان وكبار السن واقتادتهم إلى مكان مجهول.

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وقد دخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

المصدر: RT