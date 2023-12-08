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الرئيس الفلسطيني: عقد مؤتمر دولي للسلام ضروري لإنهاء الحرب في غزة

أخبار العالم العربي

الرئيس الفلسطيني: عقد مؤتمر دولي للسلام ضروري لإنهاء الحرب في غزة
Globallookpress
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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة، أن عقد مؤتمر دولي للسلام ضروري لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى حل سياسي دائم يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وفي مقابلة صحفية بمكتبه في رام الله، قال الرئيس الفلسطيني: "أنا مع المفاوضات وأن يكون هناك مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية، يجب أن يقود إلى حل بحماية دولية يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف محمود عباس: "الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بشكل عام وصل إلى مرحلة خطيرة تتطلب عقد مؤتمر دولي وضمانات من القوى العالمية".

هذا وأكد نائب المندوب الروسي لدى مجلس الأمن الدولي دميتري بوليانسكي، يوم الجمعة، أن روسيا ترفض أي مخططات لتهجير سكان قطاع غزة إلى جنوبها، معتبرا هذا بمثابة نكبة جديدة للشعب الفلسطيني.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ63، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق. فيما صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن عواقب ما يحدث في القطاع، ستكون مدمرة على المنطقة بأكملها، مشددا على أن الأمور وصلت إلى نقطة الانهيار.

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المصدر: RT + "رويترز"

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