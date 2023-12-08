حزب الله يعلن استهداف دشمة في موقع إسرائيلي وسقوط من في داخلها بين قتيل وجريح

أعلن "حزب الله" اللبناني ليل الجمعة، استهداف دشمة في موقع إسرائيلي وسقوط من بداخلها بين قتيل وجريح.



وفي بيان له، قال الإعلام الحربي في "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من مساء ‌‏يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، موقع رامية بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى إصابة ‏دشمته إصابة مباشرة وسقوط من بداخلها بين قتيل وجريح". ‏

وأفادت مراسلتنا ليل الجمعة بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

هذا وقصف الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بشكل عنيف مناطق في جنوب لبنان، فيما أعلن عن اعتراض هدف جوي مشبوه، ورصد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه مواقع الجيش في منطقة الحدود والرد عليها.

وأكد "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف مواقع إسرائيلية عدة بحذاء الجنوب اللبناني، وتحقيق إصابات مباشرة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT