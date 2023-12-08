الجيش الإسرائيلي يقصف بعنف جنوب لبنان ويعلن اعتراض هدف جوي مشبوه

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من لبنان، لافتا إلى رصد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "في أعقاب التقارير الأولية بشأن انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من لبنان. ونشطت الإنذارات بشأن الصواريخ والقذائف نتيجة اعتراض الشظايا".

وأضاف البيان: "وقبل قليل، تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود. وقصفت مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي مصدر النيران وأهدافاً أخرى في لبنان".

وأفادت مراسلتنا في لبنان بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بعد ظهر اليوم ـطراف بلدات الخيام⁩ والعديسة⁩ والطيبة⁩ ورب ثلاثين⁩ في القطاع الشرقي جنوبي لبنان، كما شهدت أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا.

هذا وقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل عنيف أطراف بلدة اللبونة وأطراف بلدة طيرحرفا ووادي حامول ومحيط بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وذكرت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل دخانية في محيط بعض المواقع الخاصة به في القطاع الأوسط جنوبي لبنان بهدف حجب الرؤية، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط بجنوب لبنان.

كما ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل فوسفورية على أطراف بلدة رميش في القطاع الاوسط، وقصف محيط حي الرندة في عيتا الشعب المواجه لموقع الراهب وثكنة برانيت بالقذائف الفوسفورية.

في حين تم إطلاق صافرات الإنذار في مقر اليونيفيل الرئيسي في الناقورة.

هذا وانفجر صاروخ اعتراضي أُطلق من القبة الحديدية في أجواء بلدة حولا اللبنانية الحدودية.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية أطراف بلدة مركبا_ رب ثلاثين والأطراف الغربية لبلدة بليدا بين المنازل، دون وقوع إصابات في القطاع الأوسط بجنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف مواقع إسرائيلية عدة بحذاء الجنوب اللبناني، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT