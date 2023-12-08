الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على أسلحة وبنى تحتية تابعة لـ"حماس" بجامعة الأزهر في غزة "صور"

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قصفت أمس الخميس مجمعات تحتوي على بنى تحتية تابعة لحركة "حماس" بجامعة الأزهر في منطقة الرمال بقطاع غزة.

ووفقا لبيان الجيش: "عثرت القوات الإسرائيلية داخل حرم الجامعة نفق تحت الأرض يمتد من ساحة الجامعة وصولا إلى مدرسة تبعد عنها كيلومترا واحدا، كما تم العثور على العديد من الوسائل القتالية من صنف العبوات الناسفة، وقطع القذائف الصاروخية، والقاذفات، ومنظومات تشغيل المتفجرات وشتى الوسائل التكنولوجية التي تم تحويلها إلى التحقيق الاستخباراتي".

وأضاف البيان "أن جميع النتائج التي عثر عليها في الميدان تثبت أن حركة "حماس" استغلت مبنى الجامعة لشن هجمات ضد القوات الإسرائيلية".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، داهمت قواتنا غرفة عمليات استطلاع تابعة للحركة في محيط مستشفى الشاطئ، حيث تم العثور في غرفة العمليات على حوالي 200 جهاز اتصال لاسلكي والعشرات من الكاميرات، وفي محيط غرفة العمليات تم العثور على فتحة نفق قتالي، وموقع قنص ومزاغل "فتحات" لإطلاق النار.

وسبق أعن أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم تدمير قواته لـ450 هدف تابع لحركة حماس في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

לוחמי צה"ל מגדוד ההנדסה במילואים 749 מצוות קרב החטיבתי של ביסל"ח השמידו אתמול מבנים ובהם תשתיות טרור ששימשו לפעילות צבאית של החמאס באוניברסיטת "אל-אזהר" שבשכונת רימאל ברצועת עזה >> pic.twitter.com/if97AbciSl — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) December 8, 2023

הממצאים בשטח מראים כי ארגון הטרור חמאס ניצל את מבנה האוניברסיטה לצורך לחימה נגד כוחותינו.



בנוסף לוחמי צה"ל במילואים מחטיבה 14 פשטו על חמ"ל תצפיות של ארגון הטרור חמאס באזור בית החולים שאטי, בחמ"ל אותרו כ-200 מכשירי קשר ועשרות מצלמות >> pic.twitter.com/VY3twU1NdF — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) December 8, 2023

المصدر: RT