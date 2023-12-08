وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يواجه مقاومة شديدة في خان يونس والصواريخ تضرب تل أبيب من شمال القطاع

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الجيش الإسرائيلي يواجه مقاومة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، هي الأشد منذ بدء الحرب، مشيرة إلى أن المقاومة "تقاتل على كل سنتيمتر".

وكتبت الصحيفة: "يحقق جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل مطرد السيطرة على أجزاء من خان يونس بعيدا عن حماس، لكنه يواجه بعضا من أشد المقاومة في الحرب حتى الآن".

وأضافت الصحيفة: "فاجأ الجيش الإسرائيلي حماس ليلة الاثنين باجتياح خان يونس من اتجاهات متعددة ومن خلال مناورات مبتكرة، وبمرور الأسبوع، أعادت حماس تنظيم صفوفها، ووجدت موطئ قدم لها، وهي تقاتل على كل سنتيمتر".

وتابع المقال: "أكد الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الجمعة أنه، بعد مداهمة مطولة، تم العثور على العديد من الأسلحة في منطقة إحدى المدارس، بما في ذلك قاذفات وقذائف هاون، وقذائف آر بي جي، ومتفجرات، ومعلومات استخباراتية تابعة لكتيبة خان يونس".

وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أنه "بالتوازي مع إطلاق العنان لمزيج من القوة النارية الهائلة من الجو والمدفعية والدبابات ومجموعة من وحدات المشاة ووحدات الكوماندوز، يستخدم جيش الدفاع الإسرائيلي حربا إعلامية لدق إسفين بين عامة سكان غزة وحماس".

وأوضحت الصحيفة، أن "من المتوقع أن يأخذ الجيش الإسرائيلي بعض الوقت للسيطرة على خان يونس بسبب مزيج التضاريس بين المناطق المبنية والمناطق الزراعية وشبكة الأنفاق الواسعة التابعة لحماس".

وبحسب الصحيفة، "توقع كبار مسؤولي الدفاع خلال وقف إطلاق النار أن يستمر الجزء الرئيسي من الحرب حتى نهاية يناير، يليه تمرد أقل خطورة من ثلاثة إلى تسعة أشهر".

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني إسرائيلي، إن الضربة الصاروخية التي وجهتها "كتائب القسام" عند الساعة 17:59 بالتوقيت المحلي، كانت من مناطق شمال قطاع غزة.

المصدر: RT