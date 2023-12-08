"القسام" تعلن إفشال محاولة تحرير أحد الرهائن الإسرائيليين ومقتله أثناء الاشتباك

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد الرهائن، والاشتباك معها.

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وقالت الكتائب في بيان لها: "فجر اليوم أفشل مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة، حيث تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها".

وأضافت أن الاشتباك أدى إلى "مقتل وإصابة أفراد القوة، وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم".

وأشار البيان إلى أن "الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ 25 عاما، ويحمل بطاقة رقم 207775032، والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة".

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 418، وذلك بعد مقتل جنديين في معارك غزة.

وأفاد الجيش عبر موقعه الإلكتروني بأن القتيلين هما الرائد (احتياط) إيال مئير بيركوفيتش (28 عاما)، من القدس، مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل هفتي حاش (551)، واللواء (احتياط) كوبي ديفاش (41 عاما)، من طبريا، مقاتل في كتيبة الهندسة 271، اللواء الضارب (14).

وذكر بأن الجنديين قتلا خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، فيما أصيب جندي ثالث بجروح خطيرة.

المصدر: RT