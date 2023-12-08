حملة على الخليل ورام الله.. الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مدن الضفة الغربية (فيديو)

شنت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة عمليات اقتحام مكثفة لمدن وبلدات ومخيمات فلسطينية في الضفة الغربية، وتركزت الحملة في مدينتي رام الله والخليل جنوب الضفة الغربية.

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واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الفوار جنوب الخليل من عدة محاور، وانتشرت بكثافة في أزقته وشوارعه، وسط مواجهات عنيفة مع الأهالي تخللها إطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة شاب فلسطيني إصابة بليغة.

وقالت مصادر محلية إنه من بين المناطق التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية في الخليل، بلدات يطا والسموع ودورا جنوبا، بالإضافة إلى بلدة بيت أمر شمالا، حيث انتشرت في محيط المنازل، وفي الطرق الرئيسية ومنعت حركة المواطنين.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، قرى رمانة وزبوبا والطيبة، غرب جنين، وكثفت وجودها في محيط بلدة سيلة الظهر جنوب المحافظة. واقتحمت قريتي سالم وتلفيت في محافظة نابلس.

واقتحمت قوة مكونة من 20 آلية، وسط مدينة رام الله وتواجدت على دوار المنارة وشارع الإرسال، وشارع النهضة في مدينة البيرة، وداهمت عدة بنايات في المدينتين.

وذكرت مصادر أن الجيش اقتحم أحد المحال التجارية في رام الله قرب دوار المنارة وفتشته وعبثت في محتوياته، مشيرة إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة نائب مدير أوقاف القدس، الشيخ ناجح بكيرات، والشاب بهاء محمود العروج عقب مداهمة منزليهما.

وارتفعت حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ بدء الحرب بين "حماس" وإسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي إلى 266 شخصا.

تغطية صحفية: قـوات الاحـتـلال تواصل اقـتـحـام وسط مدينة رام الله. pic.twitter.com/qZk9NtFxG4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 8, 2023

تغطية صحفية: "مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتــــلال خلال انسحابها من مدينة رام الله". pic.twitter.com/thwqS7WrQ5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 8, 2023

المصدر: RT+ وفا