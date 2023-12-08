"القسام" تعلن تفخيخها النفق الذي تسبب انفجاره بمقتل نجل مسؤول إسرائيلي بارز

أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها فخخوا مساء أمس الخميس مدخل نفق شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بعبوة تلفزيونية، ما أسفر عن مقتل نجل رئيس الأركان الإسرائيلي السابق.

وجاء في بيان القسام: "مساء أمس الخميس قام مجاهدو القسام بتفخيخ مدخل نفق شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بعبوة تلفزيونية، وفور وصول جنود العدو للمكان ومحاولتهم فتح باب النفق تم تفجير العبوة، ما أدى إلى مقتل نجل رئيس أركان العدو السابق، والوزير في مجلس الحرب الصهيوني غادي إيزنكوت ومقتل وإصابة عدة جنود آخرين".

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري اليوم أن الجيش خسر الكثير من الجنود في معارك غزة، مؤكدا مقتل نجل شخصية هامة في القيادة الإسرائيلية.

وأشار هاغاري إلى مقتل اثنين من الجنود أحدهما في جباليا والآخر في خانيونس مؤكدا أن "أحدهما نجل غادي أيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب الحالي وقد قتل في نفق مفخخ في الشيخ زايد في جباليا".

وتأتي تصريحات هاغاري بعد إصدار الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة بيانا أكد فيه تدمير 135 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 72 الساعة الماضية، وأن مقاتلي "القسام أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو".

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي اليوم الجمعة، كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل 420 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17177 قتيلا، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT