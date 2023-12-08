مسؤولون إسرائيليون يتوافدون على جنازة نجل مسؤول بارز قتل خلال معارك غزة (صور)

توافد مسؤولون إسرائيليون اليوم الجمعة على جنازة غال ايزينكوت، نجل عضو المجلس الحربي ورئيس الأركان الأسبق غادي ايزنكوت، في المقبرة العسكرية في هرتسيليا.

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وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، عن مقتل العديد من الجنود خلال معارك غزة، مؤكدا أن بينهم نجل شخصية هامة في القيادة الإسرائيلية.

وتأتي تصريحات هاغاري بعد إصدار الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بيانا أكد فيه تدمير 135 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 72 الساعة الماضية، وأن مقاتلي "القسام أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن ارتفاع عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 418، وذلك بعد مقتل جنديين في معارك غزة.

المصدر: RT