البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: تذرع إسرائيل بتصرفات "حماس" لا يبرر جرائم الحرب في غزة

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن تحجج إسرائيل بتصرفات "حماس" لا يبرر بأي حال من الأحوال جرائم الحرب الواسعة النطاق التي ترتكبها في قطاع غزة.

وقال بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في غزة: "استناد إسرائيل وحلفائها لممارسات حماس في 7 أكتوبر، والتي ندينها بالتأكيد، لا يبرر من حيث المبدأ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الواسعة النطاق والممنهجة ضد الإنسانية التي تُرتكب في قطاع غزة".

وشدد نائب المندوب الروسي، على أن "عدم امتثال أحد أطراف النزاع للقانون الإنساني لا يعفي الطرف الآخر من الامتثال لالتزاماته بأي شكل من الأشكال".

كما أكد بوليانسكي متحدثا باللغة العربية في جلسة مجلس الأمن، أن روسيا ترفض أي مخططات لتهجير سكان قطاع غزة إلى جنوبها، معتبرا هذا بمثابة نكبة جديدة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن روسيا تدعم مشروع قرار مجلس الأمن الذي اقترحته الامارات العربية المتحدة، مضيفا قوله: "وندعو جميع الزملاء للتصويت لصالح القرار اليوم".

إلى ذلك، تستمر إسرائيل في مهاجمة قطاع غزة جوا وبرا وبحرا، ما يسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى بين المدنيين حيث تجاوزت أعداد القتلى، منذ 7 أكتوبر الماضي، 17 ألف قتيل ونحو 47 ألف جريح، فضلا عن التدمير الهائل للمباني السكنية ومرافق البنية التحتية.

المصدر: RT