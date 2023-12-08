البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: إغراق إسرائيل للأنفاق في غزة سيكون جريمة حرب

أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن قيام إسرائيل بإغراق الأنفاق تحت الأرض في قطاع غزة بمياه البحر سيكون بمثابة جريمة حرب.

وقال بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "جرائم الحرب آخذة في الارتفاع في الأيام الأخيرة، انتشرت معلومات مروعة حول خطط إسرائيل لإغراق المرافق تحت الأرض في قطاع غزة بمياه البحر".

ووفقا له، بحسب المعلومات المتاحة، قام الجيش الإسرائيلي بالفعل ببناء نظام من الأنابيب والمضخات المصممة لضخ مياه البحر، ويناقش حاليا مع الولايات المتحدة الإمكانية العملية لمثل هذا الإغراق: "هل سيكون هناك ما يكفي من المياه؟ وهل تسمح تضاريس الأنفاق بذلك، وغير ذلك".

وشدد بوليانسكي، على أن: "مثل هذه الخطوة في حال اتخاذها ستشكل جريمة حرب واضحة".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل أعدت خطة لإغراق شبكة أنفاق "حماس" تحت قطاع غزة بمياه البحر.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن الجيش الإسرائيلي انتهى من تركيب خمس مضخات ضخمة للمياه شمال مخيم الشاطئ لضخ آلاف الأمتار المكعبة من مياه البحر إلى الأنفاق بهدف إغراقها خلال أسابيع.

وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إنهم لا يعرفون مدى اقتراب الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ الخطة أو إذا ما كانت اتخذت قرارا نهائيا يقضي بتنفيذها.

المصدر: RT