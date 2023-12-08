الولائي: نرفض التحدث عن إيقاف العمليات أو تخفيفها ما دامت جرائم إسرائيل مستمرة واحتلال أمريكا قائما

أكد قائد كتائب "سيد الشهداء" العراقية أبو آلاء الولائي رفض التحدث عن ايقاف العمليات أو تخفيفها ما دامت جرائم إسرائيل مستمرة في غزة والاحتلال الأمريكي قائما في العراق.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب أبو آلاء الولائي: "نحترم كل الوساطات العراقية ونرفض الحديث حول ايقاف العمليات أو تخفيفها ما دامت الجرائم الصهيونية مستمرة في غزة والاحتلال الأمريكي قائما في العراق".

وأضاف الولائي: "نتفهم الدوافع ونؤمن بتعدد الادوار وتباين المساحات، ولكن ثقوا بنصر الله فالاحتلال الى زوال، أما المقاومة فهي ثقافة شعوب والشعوب لا تموت".

نحترم كل الوساطات العراقية ونرفض الحديث حول ايقاف العمليات او تخفيفها مادامت الجرائم الصهيونية مستمرة في غزة والاحتلال الامريكي قائم في العراق.



نتفهم الدوافع ونؤمن بتعدد الادوار وتباين المساحات، ولكن ثقوا بنصر الله فالإحتلال الى زوال، اما المقاومة فهي ثقافة شعوب والشعوب لا تموت. — ابو الاء الولائي (@aboalaa_alwalae) December 8, 2023

هذا وأوعز رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، إلى كافة القيادات الأمنية والجهات المسؤولة ضرورة ملاحقة مرتكبي اعتداء إطلاق القذائف باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد، وتقديمهم للعدالة.

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد دعت الحكومة العراقية الى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي.

وأفاد مراسل RT في وقت سابق اليوم بإطلاق السفارة الأمريكية في العراق صفارات الإنذار عقب تعرض المنطقة الخضراء في بغداد حيث تقع السفارة للقصف.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بيان، إنه "حوالي الساعة 4:15 من صباح الجمعة تعرضت السفارة الأمريكية لهجوم بصاروخين".

وأوضح أن "التقييمات لا تزال جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة، ولغاية اللحظة، لم تتبَن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم".

وبحسب المتحدث فإن "المؤشرات تدل على أن الهجمات نفذتها ميليشيات موالية لإيران، تنشط في العراق".

المصدر: RT