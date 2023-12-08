الخارجية العراقية تدين استهداف السفارة الأمريكية في بغداد

دانت وزارة الخارجية العراقية الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد اليوم، وأكدت على حرمة البعثات الدبلوماسية.

وجاء في بيان الوزارة: "تُعبّر وزارة الخارجيّة عن رفضها، وإدانتها لما تعرّضت له سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد من اعتداءات من قبل مجاميع منفلتة، وبهذا الصدد، نجدد حرصنا على الالتزام بحُرمة البعثات الدبلوماسيّة وضرورة عدم تعرُّض أمنها للخطر".

وأضاف البيان: "كما نؤكد أنّ السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وتبذل أقصى الجهود في ملاحقة المتسبِّبين بالتفجير لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، ومنع أيِّ إخلال بأمن البعثات الدبلوماسيَّة".

وتابع البيان: "إن وزارة الخارجية تتابِع مع السلطات الأمنيّة المسؤولة عن التحقيق، لمعرفة المُتسبِّبين بهذا الاعتداء، ونُشدد على أنّ مثل هذه الأفعال لن تُؤثّر في سير العمل الدبلوماسيّ الذي يُوليه العراق أهمّية بالغة؛ لما له من أثر في تجسير العلاقات بين بغداد ودول العالم، والحماية، والرعاية المُتبادَلة للمصالح الثنائيّة".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وجه كافة القيادات الأمنية والجهات المسؤولة بملاحقة مرتكبي اعتداء إطلاق القذائف باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد، وتقديمهم للعدالة.

جاء ذلك عقب مطالبة السفارة الأميركية في بغداد الحكومة العراقية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي.

وأفاد مراسل RT في وقت سابق اليوم بإطلاق السفارة الأمريكية في العراق صفارات الإنذار عقب تعرض المنطقة الخضراء في بغداد حيث تقع السفارة للقصف.

وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية إنه في "حوالي الساعة 4:15 من صباح الجمعة تعرضت السفارة الأميركية لهجوم بصاروخين".

وأوضح أن "التقييمات لا تزال جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة، ولغاية اللحظة، لم تتبَن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم"، وأن "المؤشرات تدل على أن الهجمات نفذتها ميليشيات موالية لإيران، تنشط في العراق".

المصدر: RT