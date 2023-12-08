"سرايا القدس" تعرض مشاهد من استهداف آليات للجيش الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة غزة (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من استهداف آليات للجيش الإسرائيلي "في محاور التقدم بمدينة غزة".

ومنذ ظهر اليوم الجمعة، أصدرت "سرايا القدس" عدة بيانات بخصوص عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي، جاء فيها:

- "يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم شرق خان يونس ودير البلح".

- "استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "تاندوم" في محور التقدم حي الشجاعية شرق غزة".

"قصفنا تجمعات العدو محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60".

- "دمرنا دبابة صهيونية بعبوة "ثاقب"، واستهدفنا آليتين عسكريتين بقذائف "التاندوم" في محور التقدم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة".

- "قصفنا قاعدة "أميتاي" برشقات صاروخية مركزة وموقع "كرم أبو سالم" بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

- "قصفنا تحشدات العدو محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون".

- "قصفنا "صوفا" برشقة صاروخية..قصفنا العين الثالثة برشقة صاروخية مكثفة".

- "استهدفنا قوة صهيونية بقذيفتي "تاندوم" في حي النصر بغزة كانت متحصنة في منزل واشتبكنا معها من مسافة صفر وأوقعنا عناصرها بين قتيل وجريح".

- "مساء اليوم استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية وناقلة جند بقذائف الـ"تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في محاور التقدم شرق غزة - حي الزيتون والشجاعية".

- "في تاسعة البهاء.. قصفنا المدن المحتلة ومغتصبات الغلاف والمواقع العسكرية الصهيونية برشقات صاروخية".

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وأعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى رأسهم "كتائب القسام" و"سريا القدس"، استمرار التصدي لتوغل الجيش الإسرائيلي على عدة محاور في قطاع غزة، وإيقاع عدد من القتلى والجرحى بين الجنود.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ63 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

المصدر: RT