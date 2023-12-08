مراسلنا: حريق ضخم في مركز للإيواء شمال قطاع غزة تعرض لقصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة "صور"

أفاد مراسل RT باندلاع حريق ضخم في مركز للإيواء شمالي قطاع غزة عقب تعرضه لقصف مدفعي إسرائيلي بالقنابل الحارقة والدخانية اليوم الجمعة.

وأشار مراسلنا إلى أن الاستهداف أسفر عن وقوع عدد كبير من الإصابات بين صفوف المدنيين والنازحين في المركز.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17177 قتيلا، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

المصدر: RT