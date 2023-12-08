جدة أسير مخاطبة غالانت: لن يبقى محتجز في غزة لنعيده.. سوف يقتلون جميعا اذا حدث شيء للسنوار

خاطبت، دفورا ليشيم، وهي جدة الأسير الإسرائيلي لدى حماس، رومي غونين، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قائلة أنه "لن يكون هناك أسرى يعيدهم الجيش"، بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة.

جاء ذلك خلال لقاء بين ليشيم وغالانت أمام منزله في عميكام جنوب حيفا مساء الجمعة.

وتقول ليشيم أن حفيدتها كانت ضمن الأشخاص في اللذين تم أسرهم في حفل في كيبوتس ريم في غلاف غزة.

وأعربت عن قلقها من أن حفيدتها والأسرى سيقتلون: "ضع كل شيء جانبا الآن ... إذا حدث شيء لـ(قائد حماس في غزة يحيى) السنوار، فسوف يقتلون جميعا وعددهم 138 شخصا"، مطالبة أياه بالافراج عن الاسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، مقابل الافراج عن الأسرى الاسرائيليين في غزة.

وبدوره، رد غالانت قائلا أن "القتال في غزة هو الذي أدى إلى صفقة الرهائن"، مضيفا أن "ما جلبهم هو أن حماس كانت تحت الضغط .. سيحدث ذلك مرة أخرى".

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ونشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو يظهر صور إفشال محاولة الجيش للوصول لجندي الأسير في غزة، والتي أدت لمقتله وعدد من أفراد القوة المهاجمة.

المصدر: يديعوت أحرنوت