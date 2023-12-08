إعلام إسرائيلي: نقل 40 جنديا مصابا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من غزة إلى مستشفى في بئر السبع (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية، نقلت الطواقم الطبية العسكرية 40 جنديا مصابا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، 10 منهم في حالة خطيرة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية مقطع فيديو تظهر فيه مروحية إسرائيلية تابعة للجيش، قائلين إنها مروحية "ياصور" التابعة لوحدات الإنقاذ والإسعاف كانت تجلي الجرحى والقتلى من جنود الجيش إثر الاشتباكات مع المقاومة في مستشفى "أسوتا" في مدينة أسدود.

وقالت المتحدثة باسم مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي تعليقا على الحالة الصحية للجنود المصابين خلال محاولة تحرير محتجزين في قطاع غزة: "حالة المقاتلين اللذين أصيبا خلال البحث عن المختطفين بغزة وصفت بالخطيرة".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلاه من الجنود والضباط إلى 420 فردا، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 17487 قتيلا، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

المصدر: RT