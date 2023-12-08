ماكرون يدعو إسرائيل لوقف العنف في الضفة الغربية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف وإنهاء العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأفاد مكتب ماكرون في الإليزيه أن الجانبين أجريا مكالمة هاتفية اليوم الجمعة، وأكد ماكرون خلالها من جديد ضرورة حماية السكان المدنيين في غزة وتحدث مع نتنياهو عن أهمية التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وجدد ماكرون التأكيد على تضامن فرنسا مع إسرائيل في حربها "ضد الإرهاب"، لكنه طلب من نتنياهو "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لإنهاء هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

جدير بالذكر أن حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ بدء الحرب بين "حماس" وإسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 266 شخصا.

المصدر: رويترز+RT