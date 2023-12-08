 
مباشر
عاجل
موسكو: نرفض أي مخططات لتهجير سكان غزة وهذا بمثابة نكبة جديدة للشعب الفلسطيني

مراسلتنا: الجيش الاسرائيلي يستهدف مركزين للجيش اللبناني في الجنوب

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: الجيش الاسرائيلي يستهدف مركزين للجيش اللبناني في الجنوب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wkcl

أعلن الجيش اللبناني اليوم الجمعة تعرض مركز استشفائي تابع له في جنوب لبنان لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش اللبناني في بيان له: "بتاريخ 8 ديسمبر 2023، تعرض المركز الاستشفائي التابع للجيش في بلدة عين إبل - الجنوب، لقصف من قبل العدو الإسرائيلي ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات".

وأفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي استهدف موقعين للجيش اللبناني في عين إبل (القطاع الشرقي)، و رأس الناقورة (الغربي)، بجنوب لبنان، لافتا إلى أن الاستهداف لمركز المخابرات والبحرية في الجيش اللبناني في راس الناقورة من قبل الجيش الاسرائيلي تم بأكثر من قذيفة، في حين هرعت فرق الإسعاف إلى المركز، والمعلومات تتحدث عن إصابات طفيفة في صفوف العسكريين.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا