مراسلتنا: الجيش الاسرائيلي يستهدف مركزين للجيش اللبناني في الجنوب

أعلن الجيش اللبناني اليوم الجمعة تعرض مركز استشفائي تابع له في جنوب لبنان لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش اللبناني في بيان له: "بتاريخ 8 ديسمبر 2023، تعرض المركز الاستشفائي التابع للجيش في بلدة عين إبل - الجنوب، لقصف من قبل العدو الإسرائيلي ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات".

وأفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي استهدف موقعين للجيش اللبناني في عين إبل (القطاع الشرقي)، و رأس الناقورة (الغربي)، بجنوب لبنان، لافتا إلى أن الاستهداف لمركز المخابرات والبحرية في الجيش اللبناني في راس الناقورة من قبل الجيش الاسرائيلي تم بأكثر من قذيفة، في حين هرعت فرق الإسعاف إلى المركز، والمعلومات تتحدث عن إصابات طفيفة في صفوف العسكريين.

يتبع..