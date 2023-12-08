مباحثات عربية أمريكية حول الوضع في غزة (صور)

أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة عن رفضها التام لكافة انتهاكات وممارسات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

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واعتبرت اللجنة الوزارية خلال اجتماع لها مع رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن عمليات الاستيطان السافرة، والتهجير القسري، وقصف المنشآت المدنية في غزة، تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت على أهمية اضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمسؤوليتها تجاه وقف الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، طلب روسيا والصين والإمارات عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي يوم غد 8 ديسمبر بخصوص تصعيد الوضع في قطاع غزة.

والأربعاء، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطابا لمجلس الأمن بشأن غزة، متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية.

واعتمد غوتيريش على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة التي نادرا ما تستخدم، والتي تخوله "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين".

المصدر: RT