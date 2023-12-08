"حزب الله" ينعى 3 من مقاتليه "ارتقوا على طريق القدس"

نعى "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة 3 من مقاتليه، فيما يستمر بتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وعلى الحدود.

وصدرت عن الإعلام الحربي في "حزب الله" عدة بيانات جاء فيها:

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن علي دقدوق "جواد" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي ادريس سلمان "عباس" من بلدة عرمتى في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين عصام طه "أبو تراب" من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

هذا وقصف الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بشكل عنيف مناطق في جنوب لبنان، فيما أعلن عن اعتراض هدف جوي مشبوه، ورصد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه مواقع الجيش في منطقة الحدود والرد عليها.

وأكد "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف مواقع إسرائيلية عدة بحذاء الجنوب اللبناني، وتحقيق إصابات مباشرة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT