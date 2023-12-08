3 رؤساء يضيؤون شمعة "الحانوكا" اليهودي (فيديو)

احتفل كل من المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعيد الأنوار اليهودي.

وخلال إضاءته أول شمعة في عيد الأنوار "الحانوكا" على شمعدان عملاق أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين، قال شولتس، الذي كان يرتدي قلنسوة مخملية سوداء، للعديد من الزوار في وسط العاصمة الألمانية: "أتمنى أن تشرق شمعة حانوكا أبعد من هذه الساحة ولمدة أطول بكثير من مجرد أيام حانوكا الثمانية".

The largest menorah in Europe was lit by German Chancellor Olaf Scholz in front of Berlin's Brandenburg Gate for the first night of #Hannukah. pic.twitter.com/SalkFi4EF9 — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) December 7, 2023

وأضاف: "حانوكا يرمز إلى الأمل والثقة.. هناك حاجة إلى كليهما بشكل خاص هذه الأيام. لقد هزنا الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على إسرائيل بشدة.. يجب على كل واحد منا أن يعارض هذا الإرهاب بوضوح".

قبل قليل…

المستشار الألماني (أولاف شولتس) يصبح أول مستشار ألماني في التاريخ يضيئ شمعة "حانوكا" في مهرجان يهودي مرتدياً قلنسوة اليهود وأبدى تضامنه الأبدي مع الكيان وتعهد بحماية حياة اليهود لمعاناتهم من المحرقة النازية ومعاناتهم من جرائم كراهية طوال حياتهم.pic.twitter.com/NUoQI7MgLz — إياد الحمود (@Eyaaaad) December 7, 2023

بدوره، أضاء ماكرون، شمعة "عيد الحانوكا" اليهودي الأولى في قصر الإليزيه بعد حصوله على "جائزة مكافحة معاداة السامية".

Allumage de la première bougie de Hanoucca à l’Elysée en présence d’Emmanuel Macron. Le président de la République a allumé une bougie en mémoire des victimes des massacres du 7 octobre et le Grand Rabbin De France, Haïm Korsia, a allumé la première bougie. pic.twitter.com/hjafENqh8Y — Radio Shalom (@radioshalom94_8) December 7, 2023

وقد قام الرئيس الأوكراني بإضاءة شمعة عيد "حانوكا" في مكتبه، برفقة مبعوثي "حاباد" (أكبر منظمة يهودية في العالم) الذين يعملون أيضا كحاخامات مدينة في أوكرانيا.

وقال إن "النور سوف يسود في أوكرانيا وإسرائيل".