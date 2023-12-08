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3 رؤساء يضيؤون شمعة "الحانوكا" اليهودي (فيديو)

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3 رؤساء يضيؤون شمعة
AFP
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احتفل كل من المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعيد الأنوار اليهودي.

وخلال إضاءته أول شمعة في عيد الأنوار "الحانوكا" على شمعدان عملاق أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين، قال شولتس، الذي كان يرتدي قلنسوة مخملية سوداء، للعديد من الزوار في وسط العاصمة الألمانية: "أتمنى أن تشرق شمعة حانوكا أبعد من هذه الساحة ولمدة أطول بكثير من مجرد أيام حانوكا الثمانية".

وأضاف: "حانوكا يرمز إلى الأمل والثقة.. هناك حاجة إلى كليهما بشكل خاص هذه الأيام. لقد هزنا الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على إسرائيل بشدة.. يجب على كل واحد منا أن يعارض هذا الإرهاب بوضوح".

بدوره، أضاء ماكرون، شمعة "عيد الحانوكا" اليهودي الأولى في قصر الإليزيه بعد حصوله على "جائزة مكافحة معاداة السامية".

وقد قام الرئيس الأوكراني بإضاءة شمعة عيد "حانوكا" في مكتبه، برفقة مبعوثي "حاباد" (أكبر منظمة يهودية في العالم) الذين يعملون أيضا كحاخامات مدينة في أوكرانيا.

وقال إن "النور سوف يسود في أوكرانيا وإسرائيل".

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