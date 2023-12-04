إلغاء إضاءة شمعدان عيد "الحانوكا" اليهودي بسبب حرب غزة يثير جدلا في فرجينيا الأمريكية

أدى قرار مهرجان فني بإلغاء إضاءة شمعدان عيد "الحانوكا" اليهودي في فرجينيا الأمريكية إلى ردود فعل منددة من قبل الجالية اليهودية، التي اعتبرت أن إضاءته لا علاقة لها بالحرب الدائرة.

وقرّر المهرجان الفني الذي يقام جنوب غرب ولاية فرجينيا إلغاء إضاءة الشمعدان في مدينة ويليامزبرغ بسبب الحرب، فأصدر المجتمع اليهودي المتحد من فيرجينيا بيانا قال فيه إن الجالية اليهودية هناك تشعر بالصدمة والانزعاج من قرار إلغاء الإضاءة المقرر في مهرجان الفن والموسيقى الأحد 10 ديسمبر في ويليامزبرغ، بدعوى عدم دعم المهرجان لأحد الجانبين في الصراع بين إسرائيل وحماس.

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وأضاف البيان: "لكي نكون واضحين، فإن إضاءة الشمعدان، التي كان من المقرر أن يقودها حاخام من المجتمع المحلي، لم يكن لها أي علاقة بإسرائيل أو الصراع".

وتابع البيان "مع ذلك، ادّعى منظم الحدث، بشكل مروع، أن احتفال عيد "الحانوكا" من شأنه أن يبعث برسالة مفادها أن المهرجان يدعم قتل وقصف الآلاف من الرجال والنساء والأطفال".

وأردف البيان: "يجب أن نكون واضحين للغاية: من معاداة السامية تحميل اليهود مسؤولية جماعية عن سياسات إسرائيل وأفعالها، والمطالبة بإجراء اختبار سياسي لمشاركة اليهود في الأحداث المجتمعية التي لا علاقة لها بإسرائيل. ولن يتم تطبيق هذه المعايير أبدا على مجتمع آخر".

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ولفت البيان إلى أنه "في وقت تتزايد فيه معاداة السامية بشكل موثق، فإن استهداف اليهود أمر خطير وضار، مما يؤدي إلى مزيد من الاستبعاد والتنفير لمجتمعنا."

المصدر: RT