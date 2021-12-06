بالصور.. سفير البحرين لدى إسرائيل يشارك في إشعال شمعة عيد الحانوكا اليهودي

كشف سفير البحرين لدى إسرائيل، خالد الجلاهمة، عن مشاركته في إشعال شمعة عيد الحانوكا اليهودي، رفقة عدد من الإسرائيليين.

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وعلى حسابه الرسمي في "تويتر"، نشر خالد الجلاهمة صورا لقيامه بإشعال "شمعة الحانوكا"، وعلق قائلا: "تشرفت بدعوتي إلى العديد من فعاليات الحانوكا وإضاءة الشموع مع أصدقاء جدد".

I was privileged to be invited to multiple #Hannukah events and lighting the #Hannukiah with new friends. pic.twitter.com/13kGYHPg5s — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) December 6, 2021

المصدر: RT