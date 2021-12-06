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بالصور.. سفير البحرين لدى إسرائيل يشارك في إشعال شمعة عيد الحانوكا اليهودي

أخبار العالم العربي

بالصور.. سفير البحرين لدى إسرائيل يشارك في إشعال شمعة عيد الحانوكا اليهودي
Reuters NIR ELIAS
علما إسرائيل والبحرين
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كشف سفير البحرين لدى إسرائيل، خالد الجلاهمة، عن مشاركته في إشعال شمعة عيد الحانوكا اليهودي، رفقة عدد من الإسرائيليين.

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وعلى حسابه الرسمي في "تويتر"، نشر خالد الجلاهمة صورا لقيامه بإشعال "شمعة الحانوكا"، وعلق قائلا: "تشرفت بدعوتي إلى العديد من فعاليات الحانوكا وإضاءة الشموع مع أصدقاء جدد".

المصدر: RT

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