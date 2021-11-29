وصول أول سفير لإسرائيل لدى البحرين إلى المنامة

وصل أول سفير لإسرائيل لدى البحرين، إيتان نائيه، اليوم الاثنين إلى العاصمة المنامة، وذلك بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكتب نائيه في تغريدة على "تويتر": "هبطت للتو في المنامة لبدء مهمتي كسفير لإسرائيل لدى مملكة البحرين".

Just landed in Manama, to start my mission as Ambassador of Israel to the Kingdom of Bahrain. pic.twitter.com/OXUbr5DYvv — Eitan Na'eh (@AmbassadorNaeh) November 29, 2021

وكان سفير البحرين في إسرائيل، خالد الجلاهمة، وصل في أغسطس الماضي إلى تل أبيب لتسلم منصبه، كأول سفير بحريني في إسرائيل.

هذا واتفقت البحرين وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية من خلال اتفاقيات أبراهام عام 2020، التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

وفي أكتوبر الماضي، وقعت البحرين وإسرائيل اتفاقية تمنح اعترافا متبادلا بشهادات اللقاح، بالإضافة إلى ذلك، وقع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سلسلة من اتفاقيات الشراكة في سبتمبر مع البحرين لمشاريع تعاونية مستقبلية في مجال الرعاية الصحية والرياضة.

المصدر: i24news