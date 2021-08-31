سفير البحرين لدى إسرائيل يتسلم مهامه في تل أبيب

أعلن السفير البحريني لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة أنه سيتسلم مهامه رسميا سفيرا لبلاده لدى تل أبيب اليوم الثلاثاء.

وكتب في تغريدة على تويتر الثلاثاء: "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم، لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل".

I am honored to announce that I will be arriving in Tel Aviv today to begin my post as #Bahrain’s first Ambassador to #Israel. — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 31, 2021

وكانت البحرين أعلنت نهاية مارس الماضي تعيين الجلاهمة سفيرا لدى تل أبيب.

وفي 29 مايو الماضي أدى الجلاهمة اليمين أمام الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وسيصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

والجلاهمة مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، شغل منصب نائب سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة (2009-2013).

وكانت إسرائيل قد عينت منتصف يناير الماضي إيتاي تاغنر قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

جدير بالذكر أن إسرائيل والبحرين وقعتا في سبتمبر 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

المصدر: RT + وكالات