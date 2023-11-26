بوريس جونسون ينضم إلى مسيرة ضد معاداة السامية في لندن

تجمع آلاف الأشخاص، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، في لندن يوم الأحد في مسيرة ضد معاداة السامية، بعد يوم من خروج حشود كبيرة في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين.

وقد انضم إلى جونسون كبير حاخامات المملكة المتحدة إفرايم ميرفيس وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين في المسيرة للتعبير عن التضامن مع الجالية اليهودية. ووصفه المنظمون بأنه أكبر تجمع ضد معاداة السامية في لندن منذ عقود.

لوح المشاركون بأعلام إسرائيل والمملكة المتحدة وحملوا لافتات كتب عليها "لن يحدث هذا مرة أخرى الآن" و"نعم لعدم التسامح مطلقًا مع معاداة السامية".

اعتقلت الشرطة ستيفن ياكسلي لينون، الزعيم السابق لرابطة الدفاع الإنجليزية اليمينية المتطرفة، خلال المسيرة. وكان ياكسلي لينون، المعروف على نطاق واسع باسمه المستعار تومي روبنسون، من بين حشود المتظاهرين المناهضين الذين اشتبكوا مع الشرطة خلال مسيرة يوم الهدنة في لندن.

London 🇬🇧🤍



What great support! Thank you to everyone who turned up today to march against #antisemitism! Britain stands shoulder to shoulder with it’s Jewish community.



….the Honourable Mr. And Mrs. @BorisJohnson - we see you, right in front of our posters 🤍 👋… pic.twitter.com/ifzxvp4ywQ — Christian Action Against Antisemitism (@caaauk) November 26, 2023

وقالت الشرطة إنه رفض المغادرة بعد أن تم تحذيره من أن ثمة مخاوف من أن يتسبب وجوده في "مضايقة وقلق وضيق للآخرين".

وقال جدعون فالتر، الرئيس التنفيذي للحملة ضد معاداة السامية، إن المظاهرة جاءت بعد أسابيع من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي جعلت من العاصمة "منطقة محظورة على اليهود".

وكان قد نظم عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، يوم السبت، مسيرة للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.

المصدر: أسوشيتد برس