الحرب على غزة في يومها الـ51.. ترقّب لتبادل دفعة جديدة من المحتجزين والأسرى في ثالث أيام الهدنة
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دخلت الحرب على غزة يومها الـ51 تزامنا مع اشتباكات عنيفة في الضفة الغربية، وتهديدات إسرائيلية باستئناف القتال في غزة فور انتهاء الهدنة.
لحظة بلحظة.. هدنة غزة في يومها الثالث
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