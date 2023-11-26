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الحرب على غزة في يومها الـ51.. ترقّب لتبادل دفعة جديدة من المحتجزين والأسرى في ثالث أيام الهدنة

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الحرب على غزة في يومها الـ51.. ترقّب لتبادل دفعة جديدة من المحتجزين والأسرى في ثالث أيام الهدنة
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دخلت الحرب على غزة يومها الـ51 تزامنا مع اشتباكات عنيفة في الضفة الغربية، وتهديدات إسرائيلية باستئناف القتال في غزة فور انتهاء الهدنة.

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