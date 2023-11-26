"القسام" تعلن مقتل 4 من قادتها في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مؤخرا

أعلنت "كتائب القسام" اليوم الأحد مقتل 4 من قادتها بقصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وجاء في بيان "القسام": "تزف كتائب القسام ثلة من قادتها الأبطال شهداء وهم: القائد أحمد الغندور عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، والقائد وائل رجب، والقائد رأفت سلمان، والقائد أيمن صيام".

وأضافت: "ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى ونعاهد الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دمائهم نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين".

وبدأ يوم الجمعة العمل بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، سيتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرا فلسطينيا.

وسلمت "حماس" في اليوم الأول من الهدنة إسرائيل 13 رهينة من النساء والأطفال، و10 مواطنين تايلانديين وفلبينيين، فيما أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلا.

وفي اليوم الثاني، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح 39 فلسطينيا، مقابل إفراج "حماس" عن 13 إسرائيليا و4 تايلانديين.

المصدر: RT