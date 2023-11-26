تبرعات الشعب الإيراني للفلسطينيين تجاوزت 23 مليون دولار

أعلن رئيس منظمة متطوعي الهلال الأحمر الإيراني وحيد سليمي، أن قيمة المساعدات النقدية التي قدمها الشعب الإيراني لفلسطين بلغت أكثر من ألف مليار ريال إيراني ما يعادل 23.6 مليون دولار.

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وأضاف وحيد سليمي أنه في اليوم السابع والأربعين للحملة الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر التي تهدف لجمع المساعدات النقدية لأهالي غزة المظلومين، تم جمع مبلغ قدره أكثر من ألف مليار ريال إيراني (23.66 مليون دولار).

وعُلقت جدارية جديدة في ساحة "ولي العصر" في العاصمة طهران أعلن فيها عن "استعداد 10 ملايين إيراني للجهاد في غزة ضد إسرائيل في حملة رمزية أطلقت في الأيام الأولى للحرب في غزة كنوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني".

المصدر: RT