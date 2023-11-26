"هآرتس": إسرائيل تسلّمت قائمة بأسماء الرهائن الذين سيطلق سراحهم اليوم الأحد

ذكرت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السلطات الإسرائيلية تسلمت قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق سراحهم "حماس" في وقت لاحق اليوم الأحد.

وأضافت الصحيفة نقلا عن بيان حكومي صباح الأحد أن "إسرائيل تلقت قائمة بأسماء الرهائن وتم نقل المعلومات إلى عائلات الرهائن".

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وأجرت حركة "حماس" وإسرائيل ليلة الأحد عملية تبادل ثانية للرهائن والأسرى حيث بدأ تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و7 أسرى من حملة الجنسيات الأجنبية من المحتجزين في قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

وأطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال، بينهم شروق دويات من بلدة صور باهر في القدس حيث حكم عليها بالسجن 16 عاما.

المصدر: نوفوستي