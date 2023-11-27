قوات إسرائيلية تقتحم مخيمات في الضفة الغربية وتعتقل فلسطينيين

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية يوم الأحد، أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت عددا من المخيمات في الضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني، بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم "الجلزون" بمدينة رام الله واحتجزت شابا ونفذت اقتحاما آخر لمخيم "عقبة جبر" بمدينة أريحا.

وذكر تلفزيون "الأقصى" أن دوي إطلاق نار كثيف سُمع في مخيم "الجلزون".

كما تحدث التلفزيون عن سماع دوي انفجار في مخيم عقبة جبر تزامنا مع حصار أحد المنازل، وقال إن تعزيزات عسكرية برفقة جرافة اتجهت إلى المخيم، فيما تحدثت شبكة "قدس" عن اشتباك مسلح بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وذكرت وكالة "وفا" للأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فجر الاثنين مواطنا بعد مداهمة منزله في مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت إن الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم وأجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.

ونقلت وكالة "معا" عن شهود عيان أن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية "حارس" وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.

المصدر: وكالات