وصول مجموعة ثانية من الفلسطينيين حملة الجنسية الروسية وعائلاتهم إلى داغستان الروسية

استقبلت حكومة جمهورية داغستان الروسية مجموعة ثانية تضم 27 شخصا بينهم 14 طفلا، من الفلسطينيين حملة الجنسية الروسية وعائلاتهم، الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة مؤخرا.

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وجاء في بيان صدر عن حكومة داغستان: "وصلت المجموعة الثانية من الفلسطينيين اليوم الأحد إلى داغستان وقوامها 27 شخصا بينهم 14 طفلا".

وفي محطة قطارات العاصمة محج قلعة، استقبل اللاجئين رئيس حكومة داغستان عبد المسلم عبد المسلموف، وممثلون عن وزارة الطوارئ الروسية، وفريق من الأطباء رافق اللاجئين خلال إجلائهم من قطاع غزة إلى مركز للإقامة المؤقتة، حيث يقيم لاجئون فلسطينيون وصلوا إلى الجمهورية أمس السبت.

ووصل أمس السبت إلى داغستان نحو 50 فلسطينيا بينهم نحو 20 طفلا تم إجلاؤهم عن غزة.

وأعلنت سلطات داغستان استعداد الجمهورية لاستقبال 200 لاجئ فلسطيني، ورصدت 8.2 مليون روبل لتأمين إقامتهم.

المصدر: نوفوستي