بعد حادثة سفينة مرتبطة بإسرائيل.. "الانتقالي الجنوبي" باليمن يعتبر الاستيلاء على سفن "عملا إرهابيا"

هاجم المجلس الانتقالي الجنوبي "الحوثيين" على خلفية مهاجمة مجهولين لسفينة شحن في خليج عدن مرتبطة بإسرائيل، علما أن الحوثيين لم يعلنوا عن مسؤوليتهم بهذا الهجوم.

وهاجم البيان الحوثيين وقال ان "سلوكهم يهدد الأمن والسلم في المنطقة".

وتبنى الحوثيين بشكل رسمي في 20 نوفمبر الحالي الاستيلاء على السفينة "كالاكسي ليدر" المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، نصرة للفلسطينيين أمام الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد قطاع غزة. ولم تصدر أية بيانات رسمية بخصوص هجمات أخرى.

ولم يذكر بيان المجلس الانتقالي الجنوبي دليلا على مسؤولية الحوثيين على حادثة السفينة، لكنه قال إن الحوثيين "مسؤولون عن ممارسة أعمال القرصنة اليوم"، في إشارة لحادثة السفينة في عدن اليوم الأحد، والتي لم يتبناها الحوثيون.

ووصف البيان حادثة السيطرة على سفينة إسرائيلية بـ"سلوك إرهابي يهدد الملاحة الدولية وخطوط التجارة في باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر".

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي إنه "يؤكد في ذات الوقت استعداده الدائم للعمل على تأمين مسار الملاحة الدولية وردع السلوك الارهابي الحوثي، وذلك من خلال رفع جاهزية قواتنا البحرية الجنوبية والعمل على تطويرها، بالشراكة مع دول التحالف العربي والشركاء الإقليميين والدوليين".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت المديرية العامة للشؤون البحرية التركية عن انقطاع الاتصال بالناقلة سنترال بارك التي يُعتقد أنها إختطفت قبالة سواحل اليمن.

وكانت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي الجمعة بطائرة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي السبت.

وتأتي هذه التقارير بعد نحو أسبوع من إعلان الحوثيين في اليمن، احتجازهم سفينة "كالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، لكنهم لم يصدروا أية بيانات تتحمل مسؤولية حادثة اليوم.

وأتى احتجاز السفينة "كالاكسي ليدر" في إطار تهديد جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، باستهداف السفن الإسرائيلية في تصعيد جديد لهجماتهم ضد إسرائيل ردا على حربها ضد غزة، وحذر الحوثيون الأسبوع الماضي من أن السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا لهم.

المصدر: RT + "تاس"