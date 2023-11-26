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دخول عدد قياسي من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة أمس

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دخول عدد قياسي من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة أمس
AP
قطاع غزة
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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية دخول عدد قياسي من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة في 25 نوفمبر الجاري، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الأممي: "تم اليوم إيصال 61 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، في أكبر عدد من الشاحنات منذ 7 أكتوبر الماضي".

وأضاف البيان أن المساعدات تشمل المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الأساسية، و129 ألف لتر من الوقود، إضافة إلى 11 سيارة إسعاف و3 حافلات وشاحنات لمستشفى "الشفاء" للمساعدة في عملية الإخلاء.

وتابع: "تم إرسال 200 شاحنة أخرى من معبر نيتسانا الإسرائيلي ووصلت 187 منها إلى قطاع غزة بحلول الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي".

المصدر: نوفوستي

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