الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بتهمة قتل مستوطنين ببلدة حوارة في أغسطس الماضي

اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد شابا فلسطينيا من مخيم جنين بالضفة الغربية، بتهمة قتله مستوطنين اثنين إسرائيليين في بلدة حوارة قرب مدينة نابلس في أغسطس الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "اعتقال الشاب أسامة بن باديل من مخيم جنين بالضفة الغربية، في عملية مشتركة مع الشابالك، وإحالته للتحقيق لدى الشاباك، للاشتباه في قيامه بتنفيذ عملية قتل اثنين من المستوطنين في بلدة حوارة قرب نابلس في شهر أغسطس الماضي".

وأشار إلى "أن أصول الشاب تعود لقرية عكبرة قرب نابلس، ويشتبه أن أسامة هو من نفذ عملية القتل المزدوج في حوارة والتي قُتل فيها سايال شي نيجاركار ونجله أفيعاد نير".

وأضاف: "تم اعتقال أسامة مسلحا في شقة بمخيم جنين وتم تحويله إلى الشاباك لمزيد من التحقيق".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 19 أغسطس الماضي مقتل إسرائيليين اثنين بإطلاق للنار في بلدة حورارة شمالي الضفة الغربية.

المصدر: RT