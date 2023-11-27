مجلس الشيوخ الأميركي يحدد موعد التصويت على طلب بايدن تقديم مساعدة لأوكرانيا وإسرائيل

أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن المجلس سيصوت في الرابع من ديسمبر على حزمة طلبات من الرئيس جو بايدن لتقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل وأهداف أخرى تتعلق "بالأمن القومي".

وقال شومر في رسالة نشرها زملاؤه أعضاء الحزب الديمقراطي: "أنوي تسليم حزمة المساعدة الرئاسية الإضافية للأمن الداخلي في الرابع من ديسمبر".

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن النظر في مشروع القانون واعتماده يعد "أحد أهم المهام التي يجب على أعضاء الكونغرس معالجتها".

وأضاف زعيم الديمقراطيين في المجلس أن "أولويات الأمن القومي هذه مترابطة وتتطلب عملا من الحزبين في الكونغرس".

وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون منفصل لتخصيص ما يقرب من 14.3 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل، وهو مشروع لا يذكر أوكرانيا.

وكشف استطلاع للرأي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة، أن نحو نصف الأمريكيين يرون أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا "كبيرة".

هذا ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضغوطا وتحذيرات متزايدة، داخل الحزب الديمقراطي نفسه الذي ينتمي إليه بسبب دعمه لإسرائيل. كما أكد المجلس الإسلامي الأمريكي وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي إنهم سيعملون على الامتناع عن التصويت لصالح بايدن، ما لم تتخذ واشنطن خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.

المصدر: RT