الجيش الإسرائيلي يجدد دعواته لسكان قطاع غزة للانتقال من الشمال نحو الجنوب

جدد الجيش الإسرائيلي دعوته لسكان قطاع غزة "للانتقال من الشمال نحو الجنوب حيث تتوفر المساعدات الإنسانية، باعتبار أن شمال القطاع منطقة حرب خطيرة".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو عبر منصة "إكس" طالب خلاله السكان بالانتقال نحو جنوب وادي غزة، وقال: "لا تحاولوا الانتقال إلى شمال القطاع، وممنوع الدخول إلى البحر أو الاقتراب لمسافة كيلومتر من الحدود مع إسرائيل".

وشدد على أن الحرب لم تنته وأن الهدنة مؤقتة، وأن عليهم الانصياع للتعليمات حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى أن جنوب القطاع منطقة آمنة وملائمة للعيش، كما تدخل إليها المساعدات الإنسانية.

#عاجل رسالة متكررة ومهمة لسكان #غزة في فترة تعليق الاعمال العسكرية مؤقتًا:

⭕️تنقلوا الى جنوب وادي غزة

⭕️لا تحاولوا الانتقال الى شمال القطاع

⭕️ممنوع الدخول الى البحر

⭕️ممنوع الاقتراب لمسافة كيلومتر عن الحدود

عشان سلامتكم قوموا بالانصياع الى هذه التعليمات pic.twitter.com/dRbT3xNMEC — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2023

وبدأ يوم الجمعة العمل بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، سيتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرا فلسطينيا.

وسلمت "حماس" في اليوم الأول من الهدنة إسرائيل 13 رهينة من النساء والأطفال، و10 مواطنين تايلانديين وفلبينيين، فيما أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلا.

وفي اليوم الثاني، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح 39 فلسطينيا، مقابل إفراج "حماس" عن 13 إسرائيليا و4 تايلانديين.

المصدر: RT