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"فخر العرب الحقيقي".. أبو تريكة يثير التفاعل بتعليق في "أول ظهور" منذ الحرب في غزة (فيديو)

الرياضة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب نادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، في أول ظهور له منذ اندلاع الحرب في غزة.

وانتقد أبو تريكيه، في الأستديو التحليلي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بعد غيابه عن الشاشة لمدة 50 يوما، في مقطع الفيديو المتداول من قناة "بي ان سبورتس" القطرية، صمت العالم بشأن ما يحدث نتيجة الحرب الإسرائيلية في غزة، عقب الهجوم الذي نفذته حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

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جاءت تصريحات أبو تريكة في اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة دولية تتقدمها قطر ومصر، وبمساندة أمريكية.

يذكر أن مباراة قمة منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي جمعت فريق مانشستر سيتي وضيفه ليفربول يوم أمس السبت، على ملعب "الاتحاد" انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

المصدر: منصات التواصل 

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