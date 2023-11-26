"فخر العرب الحقيقي".. أبو تريكة يثير التفاعل بتعليق في "أول ظهور" منذ الحرب في غزة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب نادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، في أول ظهور له منذ اندلاع الحرب في غزة.

وانتقد أبو تريكيه، في الأستديو التحليلي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بعد غيابه عن الشاشة لمدة 50 يوما، في مقطع الفيديو المتداول من قناة "بي ان سبورتس" القطرية، صمت العالم بشأن ما يحدث نتيجة الحرب الإسرائيلية في غزة، عقب الهجوم الذي نفذته حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

في أول ظهور له منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على #غزة.. لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة ينتقد صمت العالم بشأن جرائم الاحتلال في غزة#حرب_غزةpic.twitter.com/95TE15qrWV — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 26, 2023

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دقيقة للـتاريخ من الأسطورة محمد أبو تريكة عن فلسطين وغزة بـعد غياب عن استديوهات بي ان.



دقيقة للتاريخ والله .. قشعريرة قشعريرة قشعريرة!



♥️🇵🇸

pic.twitter.com/97mTjn0KzR — عمرو (@bt3) November 25, 2023

راجل شريف والله بلا مبالغة؛ أبو تريكة متخطي فكرة إنه يصرح بمواقف لأجل إنه مشهور.. يعني لو أبو تريكة ده مش مشهور أنا متأكد هتلاقيه قاعد على تويتر زيينا وبيكرر نفس الكلام اللي بيقوله في الفيديو ده وبيجود عليه.



أنا بحب الراجل ده..نضيف ومتربي تلات عشر مرات!



pic.twitter.com/lTcPETuHWa — بلال البخاري (@BelalElbukhary) November 25, 2023

دقيقة للـتاريخ من الأسطورة محمد أبو تريكة عن فلسطين وغزة بـعد غياب عن استديوهات بي ان. دقيقة للتاريخ والله ..



قشعريرة قشعريرة قشعريرة! ♥️🇵🇸

pic.twitter.com/hCUGSxsqUz — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) November 25, 2023

"والله لننصرنّ الحق.. فلتحيا فلسطين".. 🇵🇸✌️#أبوتريكة في أول ظهور تليفزيوني بعد غياب طويل .. منذ بداية العــ.دوان على غــزة ♥️ pic.twitter.com/1yMLuj8qt7 — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) November 25, 2023

العالم صم بكم عن #غزة".. النجم المصري #أبو_تريكة خلال كلمة افتتاحية في الأستديو التحليلي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بعد غيابه عن الشاشة لمدة 50 يومًا pic.twitter.com/80Z9CQuuZh — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) November 25, 2023

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جاءت تصريحات أبو تريكة في اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة دولية تتقدمها قطر ومصر، وبمساندة أمريكية.

يذكر أن مباراة قمة منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي جمعت فريق مانشستر سيتي وضيفه ليفربول يوم أمس السبت، على ملعب "الاتحاد" انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

المصدر: منصات التواصل