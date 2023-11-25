قمة مثيرة بين مانشستر سيتي وليفربول بنتيجة عادلة

ساد التعادل الإيجابي المباراة المثيرة التي جمعت فريق مانشستر سيتي وضيفه ليفربول (1-1) التي جمعتهما اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقد وضع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.

ورد المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد بهدف التعادل "للريدز" بحلول الدقيقة 80 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "الاتحاد".

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واكتفى نادي مانشستر سيتي، حامل اللقب، بنقطة واحدة بعد هذا التعادل المخيب بالنسبة له كونه لعب على ارضه وبين جماهيره، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة فريق أرسنال صاحب المركز الثالث برصيد 27 نقطة، أمام مضيفه برينتفورد، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

بينما رفع فريق ليفربول رصيده إلى 28 نقطة ويحتل المركز الثاني، حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة أرسنال أيضا، إضافة إلى مواجهة فريق توتنهام صاحب المركز الرابع برصيد 26 نقطة، أمام ضيفه أستون فيلا يوم غد الأحد.

المصدر: RT