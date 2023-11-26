غارناتشو يسجل هدفا "بمقصية رائعة" على غرار رونالدو ويحتفل بطريقته (فيديو)  

خطف النجم الأرجنتيني، أليخاندرو غارناتشو، الأضواء في لقاء فريقه مانشستر يونايتد، أمام مضيفه إيفرتون (3-0) الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصعق غارناتشو أصحاب الأرض بهدف سريع سجله بعد مرور ثلاث دقائق فقط من البداية، بتسديدة "مقصية" رائعة، على طريقة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق "الشياطين الحمر" السابق، كما احتفل المهاجم الأرجنتيني على طريقة الدون، قائد النصر السعودي الحالي، أيضا.

أجمل هدف شكلا و جمالية؛ لا يقارن حتى بهدف رونالدو في اليوفي ؛ غارناتشو صاحب أجمل هدف في التاريخ pic.twitter.com/ki29VLydws — رامون (@r5Gam) November 26, 2023

This bicycle goal of Garnacho proves that, "Everyone can do the things Ronaldo does, but it's Impossible to replicate Messi." 🤫 pic.twitter.com/jukskYhStK — Troll Football (parody) (@Troll_Fotballl) November 26, 2023

أحد أفضل أهداف دوري أبطال أوروبا في آخر 10 سنوات تقريبًا ⚽️🔥



مقصية رونالدو في يوفنتوس 🤯😍pic.twitter.com/SKc9VVXk9G — GOAL Arabia (@GoalAR) October 21, 2020

بينما تكفل بتسجيل الهدفين الآخرين كل من المهاجمين، الإنجليزي ماركوس راشفورد، والفرنسي أنتوني مارسيال، في الدقيقتين (56 من ركلة جزاء، و75) على الترتيب.

وبحسب أرقام شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح غارناتشو بعمر 19 عاما و148 يوما، أصغر لاعب من مانشستر يونايتد يسجل في شباك إيفرتون بملعب "غوديسون بارك" في "البريميرليغ"، متخطيا رقم النجم السابق "للشياطين الحمر" واين روني (19 عاما و293 يوما) في شهر أغسطس 2005.

حساب مانشستر يونايتد بعد هدف غارناتشو:



كان الأمر هكذا في الأساس🥶⚽️



pic.twitter.com/btcP9EFKJC — EPL World (@EPLworld) November 26, 2023

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وسجل غارناتشو أول هدف له في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى هدف واحدا ضمن مسابقة كأس الرابطة أمام كريستال بالاس، ليصل إلى هدفين خلال 16 مباراة في جميع المسابقات.

وحقق فريق مانشستر يونايتد انتصاره الثالث على التوالي، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة.

بينما يشغل فريق إيفرتون المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد أربع نقاط، بعد خصم 10 نقاط منه.

المصدر: RT