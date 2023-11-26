أستون فيلا يقدم هدية ثمينة لفريق ليفربول بالمجان

ألحق فريق أستون فيلا هزيمة مفاجئة بمضيفه توتنهام في عقر داره (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله لاعب خط الوسط الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو عند الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

ولكن فريق أستون فيلا رصد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من، مدافعه الإسباني باو توريس، والمهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، في الدقيقتين (45، 61) على الترتيب.

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وحقق نادي أستون فيلا انتصاره الثاني على التوالي، وتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، برصيد 28 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف خلف ليفربول.

بينما مني فريق توتنهام بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 26 نقطة، وفوت فرصة انتزاع المركز الثالث من ليفربول، والتساوي بالنقاط مع صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي، بعد تعادل الأخير مع "الريدز" بهدف لكل منهما في مباراة القمة التي جمعتهما يوم أمس السبت.

المصدر: RT