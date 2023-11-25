ليفربول الضحية 20.. "المدمر" هالاند يفك "عقدة" شباك "الريدز" ويضرب عصفورين بحجر واحد

نجح النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في فك عقدة شباك ليفربول خلال اللقاء بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وهز هالاند لأول مرة شباك ليفربول التي بقيت عصية عليه منذ انضمامه إلى صفوف مانشستر سيتي صيف 2022، ويأتي مانشستر يونايتد وفولهام في صدارة هذه الأندية بـ5 أهداف، وأصبح "الريدز" الضحية 20 في السجل التهديفي للنرويجي، وبقي فريق برينتفورد الوحيد الذي لم يتلق أهدافا فقط من بين أندية "البريمير ليغ".

وسبق وأن واجه الهداف النرويجي فريق ليفربول في 5 مواجهات، بقميصي ريد بول سالزبورغ النمساوي ومانشستر سيتي، وتمكن من هز شباك "الريدز" مرة واحدة مع سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا ومثلها مع مانشستر سيتي ضمن بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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كما كتب هالاند اسمه في السجلات التاريخية للدوري الإنجليزي، بوصوله إلى هدفه الـ50 خلال 48 مباراة شارك فيها في "البريمير ليغ"، وأصبح أسرع لاعب يحقق هذه الإنجاز في البطولة، محطما الرقم القياسي الذي كان بحوزة أندي كول (وصل إلى 50 هدفا خلال 65 مباراة).

ورفع إيرلينغ هالاند رصيده إلى 14 هدفا، وابتعد في صدارة الهدافين، حتى الآن، بفارق أربعة أهداف عن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول.

المصدر: وكالات + RT