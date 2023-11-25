 
مباشر

صلاح وهالاند وجها لوجه.. مانشستر سيتي وليفربول في قمة على "صفيح ساخن"

الرياضة

صلاح وهالاند وجها لوجه.. مانشستر سيتي وليفربول في قمة على
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/whfz

تتجه أنظار الساحرة المستديرة اليوم السبت صوب ملعب "الاتحاد" الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين مانشستر سيتي وليفربول، في قمة منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي، كريس كافاناغ، صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (12:30) بتوقيت غرينيتش.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (52 عاما) المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، هذه المباراة أمام ضيفه ليفربول بالتشكيلة الأساسية التالية:

31- إيدرسون

2- كايل وولكر

3- روبين دياز

25- مانويل أكانجي

6- ناثان آكي

16- رودريغو

20- برناردو سيلفا

47- فيل فودين

11- جيريمي دوكو

19- جوليان ألفاريز

9- إيرلينغ هالاند.

بينما اختار الألماني يورغن كلوب (56 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية "للريدز" مواجهة مضيفه مانشستر سيتي:

1- أليسون بيكر

66- ترينت ألكسندر-أرنولد

32- جويل ماتيب

4- فيرجيل فان دايك

21- كوستاس تسيميكاس

10- أليكسيس ماك أليستير

8- دومينيك سوبوسلاي

17- كورتيس جونز

20- ديوغو جوتا

11- محمد صلاح

9- داروين نونيز.

إقرأ المزيد
صلاح يطارد رقمين تاريخيين أمام مانشستر سيتي.. وتحد خاص مع هالاند
صلاح يطارد رقمين تاريخيين أمام مانشستر سيتي.. وتحد خاص مع هالاند
إقرأ المزيد
هالاند
هالاند "المدمر" لفك "عقدة" شباك ليفربول والابتعاد عن محمد صلاح

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" برصيد 28 نقطة، متقدما بفارق نقطة على الثنائي ليفربول وأرسنال صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا