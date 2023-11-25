صلاح وهالاند وجها لوجه.. مانشستر سيتي وليفربول في قمة على "صفيح ساخن"

تتجه أنظار الساحرة المستديرة اليوم السبت صوب ملعب "الاتحاد" الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين مانشستر سيتي وليفربول، في قمة منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي، كريس كافاناغ، صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (12:30) بتوقيت غرينيتش.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (52 عاما) المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، هذه المباراة أمام ضيفه ليفربول بالتشكيلة الأساسية التالية:

31- إيدرسون

2- كايل وولكر

3- روبين دياز

25- مانويل أكانجي

6- ناثان آكي

16- رودريغو

20- برناردو سيلفا

47- فيل فودين

11- جيريمي دوكو

19- جوليان ألفاريز

9- إيرلينغ هالاند.

إليكم اختيارات بيب جوارديولا لمواجهة ليفربول في الدوري الممتاز 📝#السيتيpic.twitter.com/oeAtPq2foY — مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 25, 2023

بينما اختار الألماني يورغن كلوب (56 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية "للريدز" مواجهة مضيفه مانشستر سيتي:

1- أليسون بيكر

66- ترينت ألكسندر-أرنولد

32- جويل ماتيب

4- فيرجيل فان دايك

21- كوستاس تسيميكاس

10- أليكسيس ماك أليستير

8- دومينيك سوبوسلاي

17- كورتيس جونز

20- ديوغو جوتا

11- محمد صلاح

9- داروين نونيز.

تشكيل الريدز في مواجهة مانشستر سيتي اليوم 📋🔴#سيتي_ليفربولpic.twitter.com/01SGeg3970 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 25, 2023

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ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" برصيد 28 نقطة، متقدما بفارق نقطة على الثنائي ليفربول وأرسنال صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

المصدر: RT