صلاح يطارد رقمين تاريخيين أمام مانشستر سيتي.. وتحد خاص مع هالاند

يبحث النجم المصري محمد صلاح عن رقمين قياسيين خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه مانشستر سيتي يوم غد السبت، في قمة منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يحتاج صلاح إلى هدف واحد فقط غدا السبت على ملعب "الاتحاد"، للوصول إلى الرقم 150 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز، اثنان منهما جاءا أثناء وجوده في تشيلسي.

وفي حال هز النجم المصري شباك مانشستر سيتي مرتين فسيصل إلى الهدف رقم 200 مع ليفربول، في كل المسابقات..

وصل 4 لاعبين فقط حتى الآن إلى 200 هدف وأكثر مع ليفربول من قبل وهم: إيان راش (346)، روجر هانت (285)، جوردون هودجسون (241)، وبيلي ليدل (228).

وتشكل هذه المواجهة تحديا خاصا ومباشرا بين محمد صلاح والهداف النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على صدارة هدافي "البريمير ليغ".

ويتربع إيرلينغ هالاند على عرش صدارة الهدافين برصيد 13 هدفا، متقدما بفارق ثلاثة أهداف على محمد صلاح، علما بأن النجم النرويجي حصل على "الحذاء الذهبي" كهداف للدوري في الموسم الماضي، برصيد 36 هدفا.

وفي ما يلي بعض الأرقام والاحصائيات لفريق ليفربول أمام مانشستر سيتي:

سجل صلاح 11 هدفا أمام مانشستر سيتي في جميع المسابقات (في 18 مباراة) فقط إيان راش سجل أكثر في تاريخ "الريدز" ضد السيتي برصيد 15 هدفا.

أصبح البرتغالي ديوغو جوتا، مهاجم ليفربول، على بعد هدف واحد من الوصول لهدفه رقم 50 بقميص "الريدز" في كل المسابقات.

سيكون الظهور القادم للمدافع الكاميروني جويل ماتيب هو رقم 200 له مع ليفربول.

تفوق الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على نظيره الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، 12 مرة كمدرب خلال مسيرته وخسر 11 مرة، وواجه كلوب نظيره غوارديولا في 28 مباراة، أكثر من أي مدرب آخر.

تعادل فريق ليفربول 12 مرة مع السيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقط تعادل أكثر مع إيفرتون في هذه المسابقة (13 مرة).

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لم يكن هناك سوى تعادل واحد بنتيجة (0-0) في آخر 35 لقاء بين الناديين في جميع المسابقات، في أكتوبر 2018 على ملعب "آنفيلد" ضمن الدوري.

خسر ليفربول مرة واحدة فقط في آخر 57 مباراة بالدوري سجل فيها الهدف الأول.

إلى جانب آرسنال، استقبل فريق "الريدز" أقل عدد من الأهداف بين جميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم (10).

التقى الفريقان مرة واحدة من قبل في هذا التاريخ في نوفمبر 2006، فاز ليفربول بنتيجة (1-0) سجله الأسطورة ستيفين جيرارد.

التقى ليفربول مع مانشستر سيتي أربع مرات في الموسم الماضي، فاز "الريدز" بمباراة الدرع الخيرية (3-1) وفي لقاء بالدوري بهدف على ملعب "آنفيلد"، بينما تغلب السيتي مرتين (3-2) على ملعب "الاتحاد"، وفي كأس "كاراباو" و(4-1) في الدوري.

في السنة التقويمية 2023، فاز السيتي في كل مباراة من مبارياته الـ23 على أرضه في جميع المسابقات، بمجموع أهداف (76-11).

المصدر: "liverpoolfc"