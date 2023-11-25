شاهد ما "فهمش" حاجة.. كلوب يعلق على "المشادة" بين نونيز وغوارديولا (فيديو)

دخل الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول، في مشادة مع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعد القمة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة 13 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وذهب غوارديولا، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، بصورة طبيعية لمصافحة الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول.

لكن المفاجأة هي دخول غوارديولا بعد ذلك في مشادة كلامية مع داروين نونيز، واستمر الاشتباك اللفظي لفترة من الوقت حتى تدخل كلوب وقام بتهدئة نونيز وأبعده عن غوارديولا.

What do you think was said between Pep Guardiola and Darwin Nunez? 👀#MCILIV#AstroEPLpic.twitter.com/Oj8L3pb0oc — Stadium Astro 🇲🇾 (@stadiumastro) November 25, 2023

ومن ثم ذهب كلوب مباشرة إلى غوارديولا وقام بتهدئته، وأخذ يشرح الأمر له، وتقبل الإسباني حديث نظيره الألماني الودي، ثم تصافحا وانتهى الأمر عند ذلك الحد.

وتعليقا على ذلك، قال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لست الشخص المثالي لشرح ما حدث، لأنني لم أشارك فيه، وفي الحقيقة لم أفهم كلمة واحدة من الحديث الذي دار بينهما".

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بينما علق غوارديولا على الواقعة وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، قائلا: "لم يحدث شيء مع نونيز"، ربما لم يرد إشعال فتيل الأزمة مجددا بتصريحات عنها، خاصة بعد حديثه الودي مع كلوب.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن غوارديولا كان يصافح نونيز، ويبدو أن مهاجم "الريدز" فهم الأمر بشكل خاطئ عندما قال المدرب الإسباني إن المهاجم البرتغالي لن يصل للمرمى.

وأضافت الصحيفة أن نونيز وصف غوارديولا بـ"المحتال الأصلع"، حتى تدخل يورغن كلوب وقام بتهدئة الأمور بين الطرفين.

المصدر: وسائل إعلام