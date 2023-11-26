"حماس" قد تفرج اليوم عن إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه من المحتمل أن تطلق حركة حماس سراح إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية يوم الأحد بناء على طلب الجانب الروسي.

بحسب تقرير للقناة استندت للمعلومات الواردة فيه لمصدرين في إسرائيل، من المتوقع أن يتم الافراج عن إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية قبل إطلاق سراح المجموعة الثالثة من الرهائن الإسرائيليين المكونة من 13 إسرائيليا يوم الأحد كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وترتبط حركة حماس بعلاقة وثيقة بروسيا، إذ يتميز الموقف الروسي عن مواقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن روسيا اعترفت بالحركة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2006، ومنذ ذلك الحين تجري قيادات الحركة زيارات لموسكو بشكل دوري وتجري مشاورات مع المسؤولين الروس.

وبعد هجوم 7 أكتوبر وخلال الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة اعترضت روسيا والصين على محاولات أميركية وأوروبية لإدانة الحركة في مجلس الأمن وتصنيفها حركة إرهابية.

المصدر: "نوفوستي"