الرئيس الإسرائيلي يكشف عن شرط تقبل تل أبيب بموجبه تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

كشف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ الشرط الذي سيتم بموجبه تمديد الهدنة الإنسانية في غزة بين تل أبيب وحركة "حماس".

وفي مقابلة حصرية مع شبكة "CNN"، أوضح يتسحاق هرتصوغ انه إذا أطلقت حماس سراح "10 رهائن آخرين أو نحو ذلك"، فإنه "سيكون هناك تمديد ليوم آخر من الهدنة الإنسانية".

وتابع هرتصوغ : "لذا، آمل حقا أن يطلقوا سراح المزيد في هذه الحالة، وسيحصلون على المزيد من فترات الهدنة الإنسانية".

وأردف: "أما بالنسبة لما سيحدث بعد ذلك، فمن الواضح أننا نعتزم إكمال المهمة، أي تقويض القدرات العسكرية لحماس ككيان وتثبيت مستقبل مختلف لأولئك الذين يعيشون بالقرب من الحدود، للإسرائيليين والفلسطينيين".

وليل الأحد، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أعرب للرئيس الأمريكي جو بايدن عن انفتاحه على تمديد الهدنة الحالية، ولكن بمجرد انتهائها، ستعود العمليات البرية للجيش بكامل قوتها.

وتمكنت حماس من اطلاق سراح 117 فلسطينيا (نساء وأطفال) على أن يبلغ العدد 156 أسيرا بحلول اليوم الرابع للهدنة مقابل 52 إسرائيليا أسيرا في قطاع غزة.

المصدر: "سي إن إن" + RT